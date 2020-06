동물권단체 카라, 동물복지문제연구소 어웨어 등 시민사회단체가 26일 서울 종로구 광화문광장에서 기자회견을 열고 "동물학대 시설인 거제씨월드를 폐쇄하고, 보유 동물에 대한 안전한 보호 및 방류 대책을 마련하라"고 주장하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.