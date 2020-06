1조원 '그린유니콘' 탄생 위해 중기부-환경부 '맞손'

'그린벤처 100' 기업 육성, 스마트생태공장 등 그린뉴딜 대책 상호협력 추진

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)와 환경부(장관 조명래)가 기업 가치 1조원의 '그린유니콘' 탄생을 위해 손을 잡았다. 환경 분야 유망 벤처·스타트업의 혁신 성장을 공동 지원할 계획이다.

중기는는 26일 오전 한국환경산업기술원에서 환경부와 '그린뉴딜' 대책을 상호 협력해 효율적으로 추진하고, 그린 중소·벤처기업의 성장 기반 마련 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양 부처는 그린산업 분야를 우리 경제 신성장 동력으로 육성하기 위해 범정부 합동으로 수립 중인 '그린뉴딜' 대책을 성공적으로 추진하고 환경 분야 유망 벤처·스타트업을 공동 육성하기 위한 협업 과제를 발굴해 왔다. 이번 협약을 계기로 해당 과제들이 본격 추진된다.

먼저 두 부처는 '그린벤처 100' 기업을 공동으로 육성한다. 친환경 기술 보유 등 그린 산업을 선도할 기업 100개를 중기부와 환경부가 각각 50개씩 선정해 기술개발과 사업화에 소요되는 자금을 3년 간 최대 30억원까지 지원할 계획이다. 해당 사업의 공고, 평가, 선정과 같은 절차를 공동으로 진행하는 등 부처 간 사업이 효과적으로 연계될 예정이다.

두 번째 협업과제로 2022년까지 오염물질 배출 저감 등의 친환경 설비를 갖춘 '스마트 생태공장' 100개를 구축·지원한다. 이 사업을 지원하기 위해 공동 발굴한 제조기업에 대해 환경부는 최대 10억원까지 환경설비 개선을 지원하고, 중기부는 1억5000만원 범위 내에서 스마트공장 보급을 지원한다.

또 두 부처는 그린 중소·벤처기업에 대한 투자를 확대하고, 환경분야 기술 이전과 상용화를 위해서도 상호 협력하기로 했다. 중기부는 하반기 추경 예산을 활용해 '그린뉴딜 펀드'를 신규로 조성하고, 환경부의 환경산업 펀드와 함께 대체에너지 및 업사이클링 등 그린산업 분야 유망 벤처·스타트업에 집중 투자할 방침이다.

기술이전 상용화를 위해선 환경부는 산하 연구기관 등이 보유하고 있는 원천기술을 발굴하고, 중기부는 발굴된 기술이 기술보증기금의 '테크브릿지' 등을 통해 중소기업으로 이전돼 사업화될 수 있도록 지원한다. 두 부처는 협약 과제의 구체적인 실행 방법을 논의하고 이행 상황을 점검하는 한편, 새로운 협업과제를 지속 발굴하기 위한 정책협의회도 설치해 운영해 나갈 계획이다.

이날 협약식에는 중기부에서 '아기유니콘' 기업으로 선정한 스타스테크의 양승찬 대표와 환경부에서 우수환경산업체로 지정한 엔바이오니아 한정철 대표도 참석했다. 스타스테크는 2018년 창업기업으로, 해양생태계에 큰 피해를 입히는 불가사리를 활용해 차량부식이나 도로파손 등의 부작용을 낮추는 제설제를 생산하고 있다. 엔바이오니아는 에어 필터, 수처리 필터 등을 생산하는 그린산업 소재 유망기업으로 국내에서 유일하게 습식공정으로 복합소재 개발과 양산에 성공했고, 최근 4년간 고용인원이 2배로 증가한 코스닥 상장기업이다. 두 기업 대표는 "기후·환경 문제 해결은 물론 새로운 성장동력 확보를 위해 정부의 그린산업 육성 지원은 지속적으로 확대돼야 한다"고 입을 모았다.

박영선 중기부 장관은 "협업과제 외에도 낙후 지역을 그린 중소·벤처기업 집적공간으로 리모델링하는 그린 스타트업타운 등과 같은 그린 분야 중소·벤처기업의 혁신성장 생태계를 조성해 우리나라에도 그린 유니콘 기업이 탄생할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr