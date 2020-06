옥주현, 악플러 강경 대응 예고 "그냥 넘어가지 않을 것"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 악플러에 강경 대응할 것이라고 밝혔다.

옥주현은 25일 자신의 인스타그램 스토리를 통해서 악플러가 보내온 DM(다이렉트 메시지) 캡처본 등 4장의 사진을 게재했다.

옥주현은 "구본수를 내가 독단적으로 떨어뜨렸니 어디다가 말을 함부로 하냐"며 "예의가 없어도 유분수지 밀어주기? 내가 무슨 힘이 있어서 밀어주나. 네 인생을 살 거라. 머리 나쁘게 여기다가 누굴 밀어주네 떨어뜨렸네 낭비하지마"라며 분노를 표했다.

이어 "가는 말이 고와야 오는 말이 곱다는 말은 알지. 너는 예의를 많이 벗어났기에 난 이걸 신고할 거고, 네가 외국에 있어 못 들어오면 네 부모라도 오게 할 거다"라고 덧붙였다.

그러면서 "너나 네가 말하는 시청자 반응에 구본수가 떨어진 게 나 때문이라고 생각한다면 그 머리로 세상 어찌 살래. 어딜 봐서 내가 누구 하나를 떨어뜨릴 수 있는 구조로 보이나?"라며 "넌 인신공격은 물론 그 외에도 내가 널 경찰서에서 볼 일은 네 글 안에 다분하다"라고 지적했다.

이에 상대는 "구본수가 떨어졌을 때 아쉬워서 그랬던 거 같다. 평소에 옥주현 님 뮤지컬도 많이 보고 좋아했는데 죄송하다"며 "님께서 떨어뜨렸다고 생각하지는 않는다. '팬텀싱어'를 너무 좋아하다 보니 잘못된 생각을 한 것 같다. 정말 진심으로 정중히 사과드린다"고 답했다.

하지만 옥주현은 이 메시지에 "연예인들이 다수에게 당연히 공격받아도 된다고 하는 이 이상한 심리의 인간들을 우리 같은 직업의 사람들이 그냥 넘어가야 한다는 법도 없고 보통은 귀찮아서 그냥 두기도 한다"며 "그렇지만 난 그런 사람이 아니야. 난 한번 물면 안 놓는 죠스 같은 사람이다. 잘못 걸렸어, 너"라고 답하며 강경 대응할 것임을 예고했다.

옥주현은 현재 JTBC '팬텀싱어 3'에서 심사위원으로 출연하고 있다. 구본수는 '팬텀싱어 3' 출연자로 지난 12일 방송된 두 번째 4중창 대결에서 탈락했다.

