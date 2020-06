"해외무용스타 초청공연은 韓발레 성장 확인할 수 있는 무대"

27∼28일 예술의전당 '한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연'

佛파리오페라발레단 강호현 등 해외 활동 무용수 대거 참여

[아시아경제 박병희 기자] "한국 발레의 성장과 발전을 확인할 수 있는 무대가 될 것이다."

프랑스 파리오페라발레단, 미국 아메리칸발레씨어터와 보스턴발레단, 헝가리 국립발레단 등 세계 유명 발레단에서 활약하는 한국의 젊은 무용수들의 기량을 한 자리에서 확인할 수 있는 무대가 마련된다. 제10회 대한민국 발레축제의 프로그램 중 하나로 오는 27~28일 예술의전당 CJ토월극장에서 열리는 '한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연'. 24일 오후 서울 중구 한국의집에서 초청공연 무대에 오르는 무용수 10명과 예술감독을 맡은 조주연 한국예술종합학교무용원 교수가 참여한 가운데 기자간담회가 열렸다.

원래 대한민국 발레축제의 해외무용스타 초청공연은 한국 무용수와 함께 해외 유명 무용수들이 꾸미는 무대다. 하지만 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 해외 무용수들의 입국이 어려워지면서 해외 무용단에서 활동 중인 한국 무용수들을 중심으로 무대가 꾸며진다. 예년과 다르게 '한국을 빛내는'이라는 타이틀도 붙었다.

조주연 예술감독은 "올해 1월부터 무용수 섭외를 시작했는데 당시에는 이선우(미국 보스턴 발레단), 이유림(헝가리 국립발레단), 정가연(미국 조프리 발레단)만 참여할 수 있는 상황이었다. 다른 무용수들은 스케줄상 참여할 수 없었다. 하지만 코로나19로 예년과는 다르게 해외에서 활동하는 우리나라 무용수들로 구성을 했다"고 말했다.

한성우(미국 아메리칸발레씨어터)와 강호현(프랑스 파리오페라발레단) 등은 1월 섭외 당시에는 참가가 어려웠으나 코로나19로 소속 발레단의 공연이 취소되면서 초청공연에 함께 할 수 있게 됐다.

한성우는 중학생이었던 2008년 '영스타'에 선정돼 해외무용스타 초청공연에 참여한 경험이 있다. 그는 "성인이 돼 돌아와 공연을 하니 감회가 새롭다. 코로나19 때문에 힘들어 하는 관객들이 제 춤을 보고 행복해하는 모습을 상상하면서 열심히 준비하고 있다. 부담감도 있지만 더 나은 모습을 보여주기 위해 노력하고 있다"고 했다.

한성우는 이유림, 이선우와 함께 '해적'의 파 드 트루아(Pas de trois·3인무) 무대를 선보일 예정이다.

조 예술감독은 "각 발레단 별로 무용 스타일에 굉장히 큰 차이가 있다. 한국에서 발레를 배운 무용수들이 해외 각 발레단의 스타일을 흡수해 한 자리에서 볼 수 있다는 점은 올해 공연에서 느끼는 새로운 경험이 될 것"이라고 했다.

무대에 오르는 무용수들은 대부분 국내에서 무대가 오랜만이다. 네덜란드 암스테르담에서 프리랜서로 활동하고 있는 이미리는 12년만에 국내에서 공연을 한다. 오랜만에 고국 무대에 서게 돼 영광이라고 한 이미리는 자신이 창작해 2017년 암스테르담에서 초연한 '부추기다(Void of Text)'를 선보인다. 프랑스 르게떠 컴퍼니에서 활동 중인 이선아도 4년만에 한국 무대에 선다. 그는 "공연으로 한국에 오게 돼 너무 기쁘다"며 "이번 무대에서 '언커버(UN·COVER)'라는 새로운 신작을 선보인다"고 했다.

이들은 한국의 발레 발전을 위한 조언도 아끼지 않았다.

한성우는 "한국 무용수들의 수준은 굉장히 높다고 생각한다. 해외 발레단에 나가도 손색이 없는 무용수들이 많다. 그런데 한국 발레단도 해외 발레단만큼 입단하기가 어렵다. 발레단이 많이 없는 것 같다. 한국에서 기량을 뽐내고 싶어 하는 무용수들이 갈 수 있는 발레단이 사실상 서울에 2개, 광주에 하나 밖에 없는 상황이다. 한국에 발레단이 좀 더 많이 생겼으면 한다. 발레단이 많이 생기면 수준이 훨씬 높아지고 무용수들에게도 동기 부여가 된다. 관객들도 가까운 곳에 발레단이 많이 있으면 다양하게 많이 볼 수 있다. 시민들을 위해서라도 발레단이 좀더 많아졌으면 한다"고 했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr