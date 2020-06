Mnet , 성기 희화화·성행위 유추 장면 청소년 시간대 방영…'법정 제재'

[아시아경제 강주희 인턴기자] 엠넷(Mnet)의 음악 예능 프로그램 '굿걸(GOOD GIRL) : 누가 방송국을 털었나'(굿걸)가 청소년시청보호시간대에 선정적인 가사, 안무가 담긴 장면을 방송에 내보내 법정 제재를 받게 됐다.

방송통신심의위원회 방송심의소위원회는 24일 열린 회의에서 '굿걸'을 심의하고 법정 제재인 '주의'를 의결했다고 25일 밝혔다.

위원회는 "공적 매체인 방송은 성적 수치심이나 불쾌감을 유발할 수 있는 외설적인 내용 등을 과도하게 부각해 방송하는 것을 지양해야 하며, 특히 청소년시청보호시간대에 이를 재방송하는 경우 편집에 더욱 신중히 처리해야 한다"고 지적했다.

지난달 19일 방송된 '굿걸'에서는 남녀 간 성행위를 연상시키고, 특정 성의 성기를 희화화하는 등 선정적인 노래 가사 및 안무가 청소년시청보호시간대에 방송돼 논란을 불러일으켰다.

이후 엠넷 측은 주 시청 층을 고려해 지난 18일부터는 방송 시간대를 기존 목요일 오후 9시 30분에서 밤 11시로 이동했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr