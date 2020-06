[아시아경제 금보령 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 5,400 전일대비 400 등락률 -6.90% 거래량 1,329,712 전일가 5,800 2020.06.25 15:16 장중(20분지연) close 은 운영자금을 위해 단기차입금 1000억원 증가를 결정했다고 25일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr