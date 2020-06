[아시아경제 이승진 기자] 세븐일레븐은 초콜릿 브랜드 ‘가나초콜릿’을 활용한 이색 샌드위치 ‘가나초코샌드’를 선보인다고 25일 밝혔다.

가나초코샌드는 가나초콜릿과의 협업을 통해 탄생한 상품으로 가나초콜릿 원료인 가나산 코코아 매스를 그대로 사용해 진하고 부드러운 초콜릿 맛을 살렸다.

부드러운 식빵 사이에 가나초코와 치즈, 연유크림이 함께 어우러져 달콤하면서도 부드러운 맛이 특징이다. 실제 가나초콜릿 디자인을 패키지에 그대로 적용해 상품의 특징과 정체성을 강조했다. 가격은 2300원이다.

김고은 세븐일레븐 샌드위치 담당MD(상품기획자)는 “브랜드 간의 이색 콜라보는 이제 편의점의 주요 상품 출시 트렌드로 자리잡았다”며 “앞으로도 다양한 콘셉트의 샌드위치 상품들을 출시하며 소비자들의 다양한 입맛을 만족시킬 것”이라고 말했다.

