[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구고등법원과 지방법원은 다음 달 27일부터 2주 동안 하계 휴정한다고 24일 밝혔다.

하계 휴정은 혹서기에 재판 당사자와 대리인, 증인 등 소송관계인들이 법정에 출석하는 불편을 해소하기 위해 실시된다.

법원은 휴정 기간 급하지 않은 민사·가사·행정사건의 변론·변론 준비기일, 조정·화해기일, 불구속 형사사건 공판기일 및 인권에 중대한 영향을 미치지 않는 재판을 열지 않는다.

단 민사·가사·행정사건의 가압류·가처분 심문기일이나 형사사건 구속 공판기일, 인권에 중대한 영향을 미쳐 기일을 미루는 것이 적절하지 않은 기일은 그대로 진행한다고 법원측은 전했다.

