전교조 광주지부, 장휘국 교육감 가족 금품수수 ‘강한 비판’

“부끄러움 넘어 배신감까지…”공식 사과·해명 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전국교직원노동조합 광주지부가 장휘국 광주광역시교육감에게 가족의 금품수수와 관련해 공식 사과와 해명을 촉구했다.

전교조 광주지부는 24일 보도자료를 통해 “그동안 광주시교육청은 하위권인 광주교육 청렴도를 높이겠다고 ‘청렴 광주교육’을 내세우며 별도의 팀을 만들고 각종 연수와 홍보를 해왔는데, 교육감 가족의 비리는 부끄러움을 넘어 배신으로 느껴진다”고 밝혔다.

이어 “사립유치원장이 교육감의 가족에게 금품을 제공하는 것은 당연히 사립유치원의 인허가권을 가진 광주시교육감과의 관계에 기초해서 이뤄진 것이다”며 “이해관계자로부터 금품을 수수한 것이며 이 행위는 부정 청탁일 수밖에 없기에 도저히 용납할 수 없는 비리다”고 주장했다.

또 “사립유치원과 갈등을 첨예하게 이어오면서 뒤로는 가족이 금품을 수수한 이 사건에 대해 장휘국 교육감은 취재 인터뷰를 통한 사과로 그쳐서는 안 된다”면서 “청탁금지법이나 공직자행동강령에 위반하는 어떤 행위들이 있었는지 사실관계를 투명하게 밝히고 공식적으로 사과해야 한다”고 강조했다.

최근 구설에 오른 교육감 친인척 인사비리에 대해서도 언급했다.

전교조 광주지부는 “전남에서 광주로 전입을 희망하는 사례가 많은 것에 비해 광주에서 전남으로 전출을 희망하는 사례는 드물어 교류가 어려운 것으로 알려져 있다”며 “그럼에도 교육감의 처조카인 해당 공무원이 전남에서 광주로 전입한 것은 의혹을 사기에 충분하다”고 지적하면서 사실관계를 명확히 밝힐 것을 주문했다.

마지막으로 “장휘국 교육감은 가족의 금품수수와 관련해 공식 사과하고, 친인척 인사의혹 관련해서도 명확하게 해명하라”며 “광주시교육청은 재발방지를 위한 대책을 세워야 한다”고 덧붙였다.

