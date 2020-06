국민연금, 한진칼 지분 보유목적 '일반투자'로 변경 검토

[아시아경제 박지환 기자] 국민연금이 한진칼 주식 보유목적을 기존 경영참여에서 단순투자 또는 일반투자로 변경하는 방안을 검토 중이다.

23일 국민연금에 따르면 국민연금 수탁자책임전문위원회(수탁위)는 전날 회의를 열고 한진칼 주식 보유목적 변경안을 논의했다.

국민연금은 2018년 기관투자자 의결권 행사 원칙을 담은 '스튜어드십코드'를 도입 후 '오너리스크'가 불거진 기업의 지배구조 개선을 위해 적극적 의결권을 행사했다.

한진칼에 대해서는 작년 3월 주주총회 전 주식 보유목적을 단순투자에서 경영 참여로 변경해 정관변경을 제안했다. 올 3월에는 경영권 분쟁 중이던 조원태 회장의 연임을 지지하기도 했다.

국민연금이 주식 보유 목적을 변경하려는 것은 수익률 저하, 지분율 감소, 한진그룹의 남매간 경영권 분쟁에서의 중립성 논란 등을 고려한 것으로 풀이된다. 국민연금의 한진칼 지분율은 작년 1월 7.3%에서 올해 3월 2.9%로 크게 줄었다.

주식 보유목적 변경은 수탁위가 먼저 검토하고 최종적으로 국민연금기금 최고의사결정기구인 기금운용위원회(기금위)가 결정할 전망이다.

