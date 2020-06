[아시아경제 박소연 기자] 고려대는 23일 LG화학과 배터리 분야 산학협력 협약식을 개최했다. 양측은 배터리 원천기술 개발을 위해 '고려대-LG화학 차세대 배터리 소재 센터'를 고려대에 설치하고, LG화학 연구개발인력 중 일부를 선발해 빅데이터·AI 교육을 지원하기로 했다. 고려대와 LG화학은 스마트팩토리 구축에 필요한 혁신 기술 적용을 위한 협력도 약속했다.

