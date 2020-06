'美·中 무역협상 끝났다' 결국 해프닝…트럼프, 나바로 발언 주워담아(종합)

미 백악관 참모 방송 인터뷰서 "미·중 무역합의 끝장" 언급

주식, 선물 등 하락세 보이자 트럼프 직접 나서 발언내용 부인

[아시아경제 나주석 기자] 미국 백악관 관계자가 '미·중 무역협상이 끝장났다'고 발언했다가 도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 주워담는 상황이 벌어졌다. 미·중 관계 악화 소식에 미국 선물 등이 큰 폭으로 움직였다, 다시 회복하는 해프닝이 벌어졌다.

22일(현지시간) 트럼프 대통령은 트위터를 통해 "중국과의 무역합의는 전적으로 오전하다"면서 "바라건데 중국이 계속해서 무역합의 내용을 따라주기를 바란다"고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이같은 언급을 한 것은 피터 나바로 미 백악관 무역·제조업 정책국장이 폭스방송과의 인터뷰와 관련이 있다.

나바로 국장은 이날 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발병 사실을 숨긴 것과 관련해 "무역협상은 끝났다"고 밝혔었다. 나바로 국장은 "중국은 올해 1월15일 1단계 무역합의 서명을 위해 미국에 왔었는데, 그때는 이미 중국이 코로나19에 발병했다는 사실을 안 지 두 달이 지난 시점이었다"면서 "이 시점은 중국이 바이러스를 퍼뜨리기 위해 이미 수천명을 미국에 보낸 시점이었다. 우리는 이들을 태운 비행기가 떠난 뒤에야 대유행 사실을 알게 됐다"고 주장했다.

해당 발언 사실이 알려진 뒤 미국 등 주식시장은 미·중 관계 악화 가능성 등으로 인해 하락세를 보이기도 했다.

나바로 국장 역시도 발언 내용을 해명하고 나섰다. 그는 "(발언과) 미·중 1단계 무역합의에는 아무런 관련이 없다"면서 "계속 이행될 것"이라고 말했다. 가만 그는 "중국 공산당과 신뢰가 부족한 상황"이라고 말했다.

