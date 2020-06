정동극장 다음달 2일 개관 25주년 특별포럼 온라인 생중계

[아시아경제 박병희 기자] 정동극장은 오는 7월2일 정동극장 개관 25주년을 기념하는 특별포럼을 무관중 온라인 생중계로 개최한다.

이번 포럼은 '정동극장의 도약과 미래'를 주제로 정동극장의 25년 역사를 짚어보고, 미래를 위한 정동극장 인프라 확장에 대해 다양한 의견 수렴을 위한 자리로 마련된다. 정동극장은 정동마루에서 진행되는 포럼 현장을 정동극장 공식 유튜브 채널을 통해 무관중 온라인 생중계한다.

정동극장은 1995년 6월17일 개관했으며 올해 25주년을 맞아 새로운 미션과 비전을 수립했다. 김희철 정동극장 대표이사는 올해 초 지난 20년간 정동극장이 운영해 온 전통 상설공연을 종료하고, 정동극장 예술단 운영의 공식화와 공연 운영 방식의 다양화, 다채로운 장르 수용을 통한 관객의 사랑을 받는 공연장으로의 도약을 선포했다. 공연장으로서의 미래적 가치 실현을 위해서는 정동극장 인프라 확장이 필수적 사안으로 대두됨에 따라 이번 특별 포럼을 개최해 관련 전문가들의 다양한 의견을 수렴할 계획이다.

이번 특별 포럼은 두 가지 세션으로 진행된다. 첫 번째 세션은 '정동극장 25주년 역사와 공공극장의 역할'을 제목으로 장지영 국민일보 문화부장 겸 공연칼럼니스트가 '정동극장의 역사와 포스트 코로나 시대의 도전'에 대해, 손미정 예술의전당 공연예술본부장이 '공공극장으로서 운영방향'에 대한 발제를 진행한다. 두 번째 세션은 '정동극장의 미래'를 제목으로 오성호 메타기획컨설팅 본부장이 '정동극장 재건축 방향성과 타당성'에 대해, 김종헌 성신여대 문화예술경영학과 교수가 '정동극장에 대한 수요와 기대'를 발제한다.

포럼의 좌장은 안호상 홍익대학교 공연예술대학원장이 맡았다. 각 세션 발제 후에는 발제자와 초청 패널이 함께 토론 시간을 갖는다. 패널로 송승환 ㈜피엠씨프로덕션 예술총감독, 정호붕 중앙대 예술대학 교수, 김규원 한국문화관광연구원 문화연구본부장, 박동우 홍익대 공연예술대학원 교수가 참여한다.

정동극장 김희철 대표이사는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황으로 화려한 기념행사 대신, 정동극장 25년 자취에 대한 성찰과 미래적 가치 고민을 위한 특별포럼을 진행한다. 기념식은 이번 특별 포럼으로 대신하고, 공연장인 만큼 공연으로 기념의 의미를 더하고자 한다. 정동극장 25주년 기념 공연으로 오는 10월22일부터 11월8일까지 발레리나 '김주원의 사군자_생의 계절' 공연을 올린다"고 밝혔다. 김주원 발레리나는 2007년 정동극장 '아트프런티어' 무대에서 본인 10주년 기념 공연을 올렸던 인연으로 이번 정동극장 개관 25주년 기념 공연도 함께 한다.

정동극장 개관25주년 기념 특별포럼은 7월2일 오후 1시30분부터 4시20분까지 약 세 시간가량 진행되며, 정동극장 공식 유튜브 채널을 통해 누구나 시청할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr