서울, 코로나19 확진자 누계 1230명…"6명 추가 파악"

[아시아경제 유현석 기자] 서울시는 22일 오후 6시 기준으로 서울시가 집계한 서울 발생 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 누계가 1230명이었다고 밝혔다.

이는 이날 0시 기준 중앙방역대책본부 집계보다 6명 늘어난 것이다. 다만 서울시에 추가로 파악된 환자들의 확진 날짜는 즉각 공개되지 않았다.

추가 파악된 환자 중 5명은 '리치웨이 관련'으로, 1명은 '타시도 확진자 접촉자'로 분류됐다.

서울시 발표와 별도로, 강서구와 강남구는 이날 당일 확진자가 각 1명 발생했다고 공개했다. 강서구 화곡6동 거주 60대 남성 환자(강서 80번)가 격리해제 예정일을 앞두고 전날 검사를 받아 이날 확진됐다. 이 환자는 관악구 리치웨이 관련 확진자와 접촉한 SJ투자회사 상담원(강서 64번)의 가족으로, 8일부터 자가격리중이었다.

강남구 역삼동에 사는 27세 남성(강남 81번)은 자가격리 해제 직후인 21일 검사를 받아 이날 양성 판정을 받았다. 이 환자는 리치웨이발 파생 집단감염이 발생한 명성하우징의 직원인 확진자(강원 춘천 9번)와 이달 6일 서초동 소재 주점에서 접촉했을 때 감염된 것으로 추정된다. 그는 강원 춘천 9번 환자가 확진된 9일부터 자가격리중이었다.

이에 앞서 21일에는 구로구가 가리봉동 중국동포쉼터 거주자인 71세 여성(구로 78번), 54세 남성(구로 79번), 58세 여성(구로 80번)이 확진됐다고 공개했으나, 22일 0시 기준 방대본 집계 발표에는 빠져 있었다.

이들은 모두 리치웨이발 파생 감염 환자들이다.

서울시는 이날 오후 6시 기준 발표 집계치에 전날 확진된 구로 78∼80번 환자나 이날 확진된 강서 80번, 강남 81번이 포함돼 있는지 여부는 즉각 공개하지 않았다.

한편 구로구는 목사(구로구 77번, 21일 확진)와 그 부인(경기 부천 160번, 20일 확진)이 확진된 관내 '온수교회' 앞에 21일 임시선별진료소를 설치해 예배 참석자 157명의 코로나19 검사를 실시한 결과가 22일에 모두 음성으로 나왔다고 밝혔다.

구로구는 확진자들과 밀접 접촉했을 우려가 있는 동거 가족, 교역자, 찬양팀 등 13명은 음성 판정을 받았음에도 불구하고 2주간 자가격리에 들어간다고 설명했다. 구로구는 전날 검사를 받지 못한 일부 신도들은 보건소 선별진료소에서 이날 검사를 받도록 했다고 덧붙였다.

