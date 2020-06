창원시, ‘미래 경제성장 원동력’ 강소기업 11개사 지정

2025년까지 200개사 선정 … 총 생산액 10조원 달성 목표

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 창원컨벤션센터에서 창원경제를 이끌 유망 중소기업 11개사를 ‘2020년도 창원형 강소기업’으로 선정하고 지정서를 수여했다고 22일 밝혔다.

시는 2015년부터 기술력을 가진 작지만 내실 있는 강소기업을 지속해서 발굴해 핵심기술의 성공적 개발과 사업화 연계지원으로 지역기업의 안정적인 성장과 일자리 창출을 위해 ‘창원형 강소기업 육성’사업을 추진하고 있으며, 작년까지 50개사를 선정해 육성하고 있다.

시는 작년 연말 기준 창원형 강소기업들은 전국 중소제조업 3년 평균 매출 증가율 대비 2배가량 높은 매출 증가율을 달성했다. 이들 기업 중 ㈜라쉬반코리아 등 5개 기업이 2020년 경남 스타기업으로 선정됐으며, ㈜대호아이앤티는 2020년 글로벌 강소기업으로 선정돼 글로벌 기업으로 성장하기 위한 발판을 마련했다.

선정된 기업은 기업당 1년간 최대 5000만원이 지원되며, 핵심기술개발 지원, 전담 매니저 매칭을 통한 사업 중점관리, 생산성 경영체계 진단, 기술컨설팅 등 기업 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원이 이뤄진다.

허성무 창원시장은 “코로나19로 인한 세계적 경기침체로 인한 경제위기를 극복하기 위해 중소기업의 성장이 중요하다”며 “창원형 강소기업들이 글로벌 전문기업으로 도약할 수 있도록 기업애로 해결 및 체계적 지원에 집중하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr