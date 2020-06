R&D강소특구 6개지역 지원.. 다음달 결정

[아시아경제 황준호 기자] 연구, 주거, 산업, 문화를 직접한 자족형 R&D 특구인 강소특구에 총 7개 지역이 지원에 나섰다.

과학기술정보통신부는 올 하반기 강소특구 지정을 위한 후보지역의 최종 발표회를 22일 열었다.

먼저 울산 울주는 울산과학기술원을 기술핵심기관으로 반천일반산단 등을 미래형 전지 특구로 구축하는 방안을 발표했다. 대기업 등 민간 투자 플랫폼과의 연계 통한 'C-Innostry 클러스터 조성'를 조성하겠다는 목표다.

충남 천안·아산은 한국자동차연구원을 핵심기관으로 풍세일반산단 등에 차세대 자동차 부품 혁신 클러스터를 구축하겠다는 계획을 내놨다. 전북 군산은 새만금산단 등 우수한 배후여건을 활용한 산업구조 다변화와 군산의 제 2 도약을 목표로 강소특구에 지원했다. 경북 구미는 스마트 제조 시스템 분야 테스트베드 조성 과 구미형(型) 상생 모델을 창출하겠다고 지원했다.

서울 홍릉은 홍릉 일대의 KIST, 고려대, 경희대 등 기술핵심기관을 중심으로 '디지털 헬스케어' 메디클러스터 조성에 나서겠다고 나섰다. 전남 나주는 한국전력공사와 나주 에너지 밸리를 결합한 '지능형 태양광·에너지저장' 중심의 지역혁신 생태계 조성을 들고 강소특구에 지원했다. 이 외에도 경남 양산도 지원했지만 요청자료를 제출하지 않아 심사가 중단된 상태다.

정부는 다음달 연구개발특구위원회를 통해 강소특구 최종안에 대한 심의에 들어간다. 이날 의결 결과에 따라 강소특구 지정 여부가 결정된다. 정부는 지난해 11월부터 전문가위원회를 발족해 강소특구 추가 지정 작업을 진행하고 있다. 지난해에는 총 6곳의 강소특구가 지정됐다.

강소특구는 우수한 혁신역량을 갖춘 기술핵심기관 중심의 소규모·고밀도의 공공기술 사업화 거점을 지향하는 새로운 연구개발특구 모델이다. 강소특구로 지정이 되면 해당 지역에 기술사업화 자금, 인프라, 세제혜택, 규제특례 등 정부의 지원을 받을 수 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr