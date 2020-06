김영록 전남지사 ‘슈퍼레이스 챔피언십’ 현장 방역 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 지난 20일 영암 국제자동차경주장에서 열린 ‘슈퍼레이스 챔피언십 대회’ 현장을 방문, ‘코로나19’ 방역을 비롯 안전관리 상황을 점검하고 대회 관계자들을 격려했다.

‘2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십’은 슈퍼레이스 통산 100번째 대회로 국내 최고 수준의 모터스포츠 대회다.

대회 주관사인 ㈜슈퍼레이스는 안전한 대회 운영을 위해 사전 출입신청을 비롯 발열 검사, 문진표 확인, 마스크 착용, 생활속 거리두기 수칙 준수 등 만반의 준비를 마치고 대회를 개최했다.

대회는 ‘코로나19’ 감염 확산 방지를 위해 무관중으로 펼쳐지나, 결승전은 채널A와 채널A 플러스, XtvN 등 방송을 통해 생중계된다.

김 지사는 “코로나19로 인해 사회분위기가 위축됐지만 국민 모두가 마스크 착용과 생활 속 거리두기를 지속적으로 실천해 조기에 극복되길 기대한다”며 “모터스포츠 분야에서도 적극적인 협조와 모범을 보여 달라”고 말했다.

