[아시아경제 박형수 기자] 1인당 공적 마스크 구매 한도를 10장으로 늘린 뒤 처음 맞는 주말에 마스크 1129만장을 공급한다.

식품의약품안전처는 20일 전국의 약국에 824만2000장, 농협하나로마트에 15만2000장 등 공적 마스크 총 927만2000장을 공급한다고 밝혔다. 일요일인 21일에는 201만8000장을 제공해 주말 이틀 동안 총 1129만장을 공급한다.

식약처는 지난 18일부터 1인당 10장까지로 마스크 구매 한도를 늘렸다. 이전까지 19세 이상은 3장, 18세 이하는 5장으로 제한했다. 마스크 중복 구매 확인 제도는 유지된다.

공적 마스크를 사려면 신분증을 지참해야 한다. 가족이나 요양병원 환자 등을 대신해 마스크를 살 때도 필요한 서류를 가져가야 한다.

