보성 율포솔밭해수욕장 ‘안심 해수욕장 예약제’ 시행

김철우 군수 “해수욕장 예약제는 포스트 코로나19 관광 정책 실험 무대”

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 전남 보성군은 본격적인 피서철을 앞두고 해수욕장에 방문객이 집중될 것으로 예상됨에 따라 내달 11일 개장하는 율포솔밭해수욕장을 예약제로 운영하기로 했다고 19일 밝혔다.

또 코로나19 확산 방지를 위해 매년 여름철 군에서 직영하는 율포해수풀장을 운영하지 않고, 해수 풀장 인력을 해수욕장 관리 인력으로 배치해 예약 접수 확인 및 발열 체크 등 사회적 거리 두기가 철저히 지켜질 수 있도록 관리해 나갈 방침이다.

특히, 개방된 해수욕장의 특성을 고려해 예약제가 체계적으로 운영될 수 있도록 효율적인 진·출입 통제 방안 등에 대해서도 심도 있는 논의가 이뤄지고 있다.

예약제는 사전예약제와 현장 예약제로 운영되며, 정부에서 구축한 ‘바다 여행’홈페이지나 전화로 예약할 수 있다. 해수욕장 예약제는 코로나19 예방과 차단을 위해 해양수산부에서 추진하며, 해수욕장 이용객 분산과 완화를 위한 정책이다.

군 관계자는 “첫 시행이라 준비해야 할 부분이 많지만 해수부와 긴밀하게 소통하면서 문제점을 보완하고 해결해 나가며 이용객의 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

김철우 군수는 “해수욕장 사전예약제는 포스트 코로나19를 대비한 관광 정책의 큰 실험 무대”라면서 “철저하게 준비해서 관광객과 군민의 안전을 지키고, 모범적인 사례가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 율포솔밭해수욕장은 1㎞에 이르는 은빛 모래 해변과 수령 100여 년 넘는 해송의 숲, 미네랄이 풍부한 천연갯벌을 자랑하고 있는 곳으로 오는 8월31일까지 51일간 운영된다.

