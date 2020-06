[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 기간산업안정기금 운용심의회가 18일 산은 별관 대회의실에서 '제4차 기간산업안정기금 운용심의회'를 개최하고 기간산업 협력업체 운영자금 지원 프로그램 도입 방안에 대해 논의했다고 19일 밝혔다.

산은은 이번 프로그램에 대해 코로나19로 피해를 입은 기간산업 협력업체를 지원하기 위해 기간산업안정기금, 정책금융기관, 시중은행 등이 함께 참여하는 방식으로 논의되고 있다고 설명했다.

이 프로그램은 향후 관계 기관간 협의, 프로그램 시행을 위한 실무 준비 작업 등을 거쳐 시행될 계획이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr