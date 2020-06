아모레 뷰티 컬리지 3기 정규과정 시작

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 1,500 등락률 -0.93% 거래량 12,145 전일가 161,500 2020.06.18 09:04 장중(20분지연) close 이 프로 메이크업 전문가를 육성하는 '아모레 뷰티 컬리지' 정규 3기 과정을 진행한다고 18일 밝혔다.

아모레퍼시픽의 강사진과 럭셔리 메이크업팀 소속 유명 메이크업 아티스트들이 2018년 기획한 아모레 뷰티 컬리지는 메이크업 전문가를 발굴·양성하는 과정이다.

교육 프로그램은 현장 경험을 통해서만 습득 가능한 메이크업 분야의 실무 노하우를 집약해, 메이크업 아티스트 쇼, 강의 현장 실용 메이크업 표현, 스피치 스킬, 글로벌 트렌드, 브랜드 콘텐츠 개발, 촬영 스튜디오 현장 스킬 등의 강의 콘텐츠를 제공한다.

이번 과정은 생활 속 거리두기를 준수하고 집중적인 교육 효과를 위해 소규모 그룹 트레이닝으로 진행할 예정이며, 기본적인 메이크업 스킬을 보유한 지원자라면 누구든 신청이 가능하다.

또 수강생 중 우수한 실력으로 수료한 수강생에게는 아모레퍼시픽 럭셔리 메이크업팀의 인턴 경험 등 아모레퍼시픽과 협업할 수 있는 다양한 기회를 제공할 예정이다.

7월부터 진행되는 아모레 뷰티 컬리지 3기의 세부내용은 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있으며 30일까지 온라인 접수가 가능하다.

조유진 기자