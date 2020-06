'라디오스타' 강수지, 남편 김국진 향한 애정 "따뜻한 아빠"…김구라 "팔불출"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 방송인 강수지가 남편 김국진을 향한 애정을 드러냈다.

17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 'MBC의 딸들' 특집으로 꾸며져 강수지, 김미려, 전효성, 김하영이 게스트로 출연했다.

이날 MC들은 "김국진이 딸 앞에서는 180도로 변한다더라"고 말문을 열었다.

이에 강수지는 "김국진이 집에서 조용할 것 같다고 생각할 수 있는데 딸 비비아나한테는 '비비'라고 부르고 학교에 데려다줄 때도 있다"고 밝혔다.

그러면서 "집에 있을 때도 비비아나를 자연스럽게 놔두라고 한다"며 "따뜻한 아빠다"라고 자랑했다.

이를 들은 김국진은 쑥스러운 듯 웃으며 "모든 건 자연스럽게"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 MBC '원더풀 라디오' DJ를 맡게 된 강수지는 "청취자들이 제가 DJ인지 모른다"며 "노래하는 목소리, 진행하는 목소리가 다르다고 한다"고 말했다. 이에 김국진이 반응을 하자 김구라는 "팔불출"이라고 지적하기도 했다.

