LNG선 '에어로젤' 단열재 국가표준 제정·국제표준 선점

국표원, 에어로젤 블랭킷 단열재 국가표준 제정안 예고고시

2016년 ISO에 국제표준안 제안…이르면 내년 초 국제표준 제정

[아시아경제 문채석 기자]정부는 액화천연가스(LNG)선 화물창에 쓰는 '에어로젤 블랭킷 단열재'의 국가표준(KS) 제정 및 국제표준 선점에 나선다고 밝혔다.

산업통상자원부 국가기술표준원은 관련 KS 제정안을 오는 8월10일까지 관보에 예고고시한다고 17일 밝혔다.

열전도도, 흡수성, 흡습성, 유연성 등 에어로젤 블랭킷 단열재의 성능을 평가하는 방법과 기준을 제시하는 표준이다.

이 표준안은 8~9월 업계 공청회와 기술심의회 등을 거친 뒤 오는 10월께 KS로 제정된다.

앞서 정부는 지난 2016년 9월 에어로젤 블랭킷 단열재의 국제표준안을 국제표준화기구(ISO)에 제안했다.

국제표준안(DIS) 투표와 최종국제표준안(FDIS) 등을 거쳐 빠르면 내년 초 국제표준으로 제정될 예정이다.

에어로젤 블랭킷 단열재는 기존 단열재 대비 절반의 두께만으로 종전, 혹은 그 이상의 단열 성능을 구현한다. 화재에도 강하다.

'공기 같은 고체'로 불리는 차세대 단열소재로, 단열 효과를 높이고 부피를 줄인다.

국표원은 우리나라가 세계 시장을 주도하는 LNG선 분야에서 이 단열재가 요긴하게 쓰일 것으로 전망한다.

국표원의 '국가표준기술력향상사업'을 통해 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 이번 국가표준과 국제표준안 제정을 주도했다.

국표원은 에어로젤 블랭킷 단열재의 국가·국제표준화를 하면 국내 기업의 안정적인 품질 확보는 물론 세계 시장 진출 확대를 기대할 수 있다고 설명했다.

에어로젤 블랭킷 단열재 국내 시장은 올해 기준 약 300억원 규모다. 최근 국산화 제품이 양산되고 있어 표준화를 하면 품질 향상으로 이어질 전망이다.

세계적인 온실가스 저감 노력과 에너지 저감정책으로 이 단열재 시장이 급성장하고 있다.

표준을 선점한 우리 기업의 지속적인 성장을 기대할 수 있는 이유다.

이승우 국표원장은 "LNG선 화물창 등 초저온 및 초고온 단열재 수요가 늘지만 국제표준은 없었다"며 "이 분야의 세계 시장은 국내 시장보다 20배 이상 큰 만큼 우리 기업의 해외 진출을 앞당길 수 있도록 남은 국제표준 제정 작업을 성공적으로 끝내겠다"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr