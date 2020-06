고교 화상 수업중 신체 주요부위 노출한 10대 남성 검거…재학생 아닌 외부인

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 온라인수업이 진행되고 있는 가운데, 수업에 무단으로 접속해 신체 주요부위를 노출한 10대 남학생이 체포됐다.

광주지방경찰청 사이버수사대는 고등학교 온라인 수업에 접속해 신체 주요부위를 노출한 혐의로 A(18)군을 조사하고 있다고 16일 밝혔다.

A군은 해당 학교 재학생이 아닌 외부인으로 알려졌다.

A군은 지난 4월22일 오전 광주 모 고교 1학년의 온라인 수업에 접속해 자신의 성기를 노출한 혐의를 받고 있다.

수업은 실시간 화상으로 교사와 학생들이 얼굴을 서로 확인하며 쌍방향으로 진행되는 상황이었다.

학생이 발언하게 되면 해당 학생의 모습이 화면에 크게 잡히는데 이 순간 A군은 주요부위를 노출했다.

그 모습을 본 교사는 곧바로 화상 수업 프로그램을 차단했지만 수업에 참가한 남녀 모든 학생이 이 장면을 목격한 뒤였다.

학교 측은 이후 23~24일 화상 수업을 중단했다 재개했다.

경찰은 조사를 통해 재학생 가운데 한 명이 온라인 수업 아이디와 패스워드를 모바일 단체 대화방에 올린 것을 확인하고 접속자를 추적해 A군을 검거했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr