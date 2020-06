[아시아경제 송승윤 기자] 운전 중인 이웃 주민의 차량을 도끼로 파손한 70대 남성이 구속됐다.

서울동부지법 권덕진 영장전담 부장판사는 12일 살인미수와 특수재물손괴 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 이날 구속영장을 발부했다.

권 판사는 "도주의 우려가 있다"고 발부 사유를 설명했다.

A씨는 지난 10일 서울 성동구 한 아파트 단지에서 이웃 주민이 운전 중인 차량 운전석 앞과 옆 유리를 도끼로 파손한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 "자동차 미등이 켜 있으면 자신이 감시 당하는 것 같다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "정신질환이 의심돼 추가 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.

