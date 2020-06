크린랲, 미국 아마존 입점…“K-방역 주목”

[아시아경제 문혜원 기자]크린랲은 ‘크린장갑’과 위생백 ‘크린롤백’을 미국 아마존에 입점했다고 10일 밝혔다.

두 제품 모두 미국식품의약국(FDA)에서 승인된 적법 원료를 사용한 제품이다. 크린장갑은 500매와 1000매 대용량 상품으로 판매돼 가정이나 식당 등의 공공장소에서 장기간 사용할 수 있으며, 크린롤백은 중·대·특대 사이즈로 편리하게 한 장씩 뜯어 사용할 수 있도록 했다.

크린장갑은 1997년 출시된 이후 올해 3월까지 2억9000만세트의 누적 판매량을 돌파했다.

크린랲은 앞으로 ‘멜트블로운 마스크’를 비롯해 테이프 클리너 등을 아마존에 추가 입점할 예정이다.

승문수 크린랲 대표는 “미국 아마존 입점을 통해 국내를 넘어 전세계의 신종 코로나바이러스감염증 방역을 지원할 수 있게 돼 기쁘다”며 “빠른 시일 안에 입점 품목을 늘려 대한민국 대표 생활용품 기업으로서 이름을 알리겠다”고 말했다.

