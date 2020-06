[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 이준태 총무인사팀장이 '2020년 근로자의 날 유공 정부포상 전수식'에서 대통령 표창을 받았다고 8일 밝혔다. 이준태 팀장은 대학의 총무인사업무를 담당한 인사 전문가다. 비정규직의 정규직 및 무기계약직 전환과 퇴직자를 촉탁직으로 재고용하는 한편 연차휴가를 근로기준법에 맞게 운용할 수 있도록 취업규칙을 전면 개정하는 데 일조했다. 근로자의 날 유공 정부포상은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 서울 지역 전수식은 예년보다 한 달여 늦춰진 4일에 진행됐다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr