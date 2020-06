삼성전자 "물산-제일모직 합병 주가조작 사실무근"(상보)

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 삼성물산, 제일모직 합병과 관련한 일부 언론 보도가 사실이 아니라고 반박했다.

삼성전자는 5일 입장문을 내고 "지난 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병 성사를 위해 주가를 의도적으로 띄운 정황이 있다는 보도와 관련, 변호인 측에 확인한 결과 사실무근이며 당시 시세 조정은 결코 없었다고 확인했다"고 밝혔다.

또 삼성물산이 주가 상승을 막기 위해 당시 카타르 복합화력발전소 기초공사 수주 공시를 2개월 지연했다는 것도 검찰 수사에서 인정되거나 확인된 바가 없다고 강조했다.

변호인단은 제일모직이 자사주 대량 매입을 통해 주가를 관리했다는 데 대해 자사주 매입은 법과 규정에 절차가 마련돼 있고 당시 이를 철저하게 준수했다고 설명했다.

삼성전자는 "이재용 삼성전자 부회장이 시세조종 등의 의사 결정에 관여했다는 의혹에 대해서는 결코 있을 수 없는 상식 밖의 주장이라는 점을 분명히 한다"며 추측성 보도를 자제해줄 것을 당부했다.

