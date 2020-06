▲ 민영덕(전 아시아경제 사진부장)씨 별세, 서화순씨 남편상, 민홍식(키노콘 차장)·민정난씨 부친상 = 5일 오전, 순천향대학서울병원 장례식장 5호실, 발인 7일 오전 7시. ☎ 02-797-4444

