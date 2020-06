위메프, ‘W 고객생각’ 웹진 발간…고객 맞춤 쇼핑 제안

[아시아경제 문혜원 기자] 위메프가 스토리텔링과 쇼핑을 결합한 웹진을 발간하고, 이를 통해 연령별 라이프스타일 팁과 맞춤형 추천 상품 제안에 나선다.

위메프는 이달 7일부터 10일까지 나흘 간 ‘W 고객생각’ 웹진을 열고 이색 특가 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

행사는 ‘고객 일상의 모든 생각을 담는다’는 취지로 마련됐다. 위메프 고객들은 마치 잡지를 읽듯 콘텐츠를 즐기면서 웹진에 소개된 에피소드 관련 상품을 특가에 구매할 수 있다.

3040 여성들의 트렌디한 라이프스타일을 엿볼 수 있는 ‘주부내일’과 청춘을 위한 캠퍼스 매거진 ‘W 캠퍼스’, 남성 라이프스타일 꿀팁을 전하는 ‘맨즈센스’, 6월 운세 및 별자리별 상품을 추천하는 별책부록 ‘별자리운세’ 등의 콘셉트로 구성된다.

웹진은 7일 0시에 오픈된다. 4일간 총 140개 라이프스타일별 트렌드 상품을 판매, 여성들을 위한 뷰티상품, 주방용품부터 20대 청춘들의 캠퍼스 생활을 위한 문구류, 소개팅룩 등을 선보인다. 또 최근 젊은 남성들 사이에서 인기인 캠핑?키덜트?게임?운동용품도 선보인다.

주요 상품은 ▲프라엘 초음파 4종 PRALU4S2V 75만4900원 ▲델라스텔라 소가죽 VERITE DS0897 2만5900원 ▲뉴발란스 운동화 MRL247RB 1만9900원 ▲맥 립스틱 루비우 1만4900원 등이다.

조상현 위메프 특가운영실장은 “고객들이 위메프에 들어와 단순히 제품을 사는 게 아니라 다양한 콘텐츠를 즐기면서 즐겁게 쇼핑할 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “트렌드 최전선에 있는 위메프 MD들이 전하는 다양한 라이프스타일 팁과 추천 상품을 만나보시길 바란다”고 말했다.

