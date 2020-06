강북구 전통시장 방문고객 감사 이벤트 진행

3일부터 22일까지 강북종합전통시장 등 5곳 온누리상품권 증정 등 방문고객 감사 이벤트 열어

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 2020년 상반기 우리동네 시장나들이 사업의 일환으로 지역 내 전통시장 5곳에서 펼쳐지는 방문고객 감사 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 전통시장을 방문하는 시민들에게 즐거움을 선사하는 동시에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 침체된 전통시장의 매출에 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다. 구에서 상인회에 보조한 교부금을 활용해 시장별로 6월 자체 행사를 선보일 예정이다.

이에 따라 강북종합전통시장에서는 19~21일 동안 경품 추첨을 실시하고 3만원 이상 구매자를 대상으로 온누리상품권을 증정한다.

수유재래시장은 15~30일에 2만원 이상 구매한 사람들을 위해 에코백을 준비, 쿠폰 이벤트도 펼칠 방침이다.

연합행사에 나서는 수유시장과 수유전통시장의 경우 3~22일 5만원 이상 구매자에게는 온누리상품권을, 전통시장 배달앱 ‘놀장’ 이용후기를 작성한 고객에게는 상품권을 제공한다. 투호던지기 게임도 진행된다.

장미원골목시장에서는 7~9일 동안 2만원 이상 구매고객 대상으로 경품 추첨 행사를 연다. 3만원 이상 구매 시에는 고급카트를, 5만원 이상 구매 시 온누리상품권을 증정할 계획이다.

구는 코로나19 예방을 위해 경품지급 등 행사 진행시 마스크 착용 및 손소독제 비치, 사람 간 간격 유지, 주기적 환기 등 방역수칙을 철저히 지키고 행사 전후 점포 및 입구 등 주요시설에 방역소독을 실시할 방침이라고 밝혔다.

박겸수 강북구청장은 “코로나19로 위축된 지역경제가 활성화되기 위해서는 무엇보다도 관내 전통시장들이 활기를 띠는 것이 중요하다”며 “전통시장의 경쟁력을 높여 상인과 소비자가 상생할 수 있도록 다양한 지원방안을 마련하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr