현대위아, 임직원 월급 1% 모아 전국 복지기관에 차량 10대 기증

사회공헌 프로그램 '1% 기적' 통해 2억7000만원 모금

[아시아경제 김지희 기자] 현대위아 임직원들이 매달 급여를 1%씩 모아 복지기관에 자동차를 기증했다.

현대위아는 사회공헌 프로그램 ‘DREAM CAR’를 통해 차량 10대를 전국 사업장 인근 복지기관에 기증했다고 5일 밝혔다. 냉동탑차 1대와 승합차 6대, 장애인 차량 1대, 경차 2대 등 총 10대를 경남 창원시, 경기도 의왕·평택·안산시, 충청남도 서산시, 광주광역시, 울산광역시의 복지기관에 전달했다. 현대위아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 확산을 막기 위해 방역 지침을 준수하고, 전달 인원을 최소화해 차량을 전달했다.

이번에 기증한 차량은 현대위아 임직원들의 자발적 사회공헌 프로그램인 ‘1% 기적’으로 모은 약 2억7000만원으로 구입했다. 1% 기적은 임직원들이 급여의 1%를 매달 모아 지역의 어려운 이웃을 돕는 프로그램이다. 이 프로그램을 통해 모은 기금으로 2013년부터 이날까지 자동차 총 110대를 복지기관에 기증했다.

현대위아는 각 지역 자치단체의 도움을 받아 현재 차량이 없거나 오래된 차량을 보유한 복지기관을 선정해 자동차를 전달했다. 특히 각 복지기관에 특성과 필요에 따라 냉동탑차, 승합차, 경차, 장애인 차량 등으로 구분해 지원했다. 충청남도 서산시의 서산기초푸드뱅크의 경우 소외 이웃들에게 음식을 제공하는 봉사를 하고 있지만 오래된 냉동탑차를 이용해 식품 위생 관리가 우려되는 상황이었다.

현대위아는 사회공헌 프로그램을 지속적으로 확대한다는 계획이다. 현대위아 관계자는 “임직원들이 자발적으로 급여를 모아 주변 이웃들에게 도움의 손길을 내밀 수 있어 더욱 뜻 깊고 기쁘다”며 “코로나19로 많은 이웃들이 어려움을 겪고 있는데 현대위아가 작은 기쁨을 전해줄 수 있도록 계속해서 노력하겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr