<장 마감 후 주요공시>

◆ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 850 등락률 +2.64% 거래량 132,255 전일가 32,150 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =이앤에프프라이빗에퀴티에 500억원 금전대여 결정.

◆ 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 330 등락률 +8.75% 거래량 813,052 전일가 3,770 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =보통주 214만3950주 유상증자 결정.

◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 100 등락률 +0.51% 거래량 372,053 전일가 19,550 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =단기차입금 500억원 증가결정.

◆ 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 2,000 등락률 -3.48% 거래량 634,217 전일가 57,500 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =계열회사 한국투자파트너스에 운영자금 500억원 대여.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr