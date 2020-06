5·18조사위-인권의학연구소 ‘5·18 진상규명’ MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동진상규명조사위원회(위원장 송선태)는 3일 인권의학연구소·김근태기념치유센터 숨(이사장 함세웅)과 5·18 진상규명과 국가폭력 피해자 치유를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 송선태 5·18조사위원장, 안종철 부위원장, 이종협 상임위원을 비롯해 이화영 인권의학연구소장, 박은성 사무국장이 참석했다.

협약의 주요 내용은 ▲5·18민주화운동 진상규명을 위한 상호협력 ▲국가폭력 피해자 등에 대한 심리지원 활동 ▲기타 필요하다고 인정되는 사업 등이다.

인권의학연구소는 지난 2009년 설립돼 고통받는 인권 피해자를 지원하며 건강한 사회를 만드는 사단법인이다. 지난 5월 26일 조사위 조사관을 대상으로 성폭력 피해자 조사 사례 및 치유 방안에 대한 직무교육을 진행한 바 있다.

송선태 위원장은 “이번 협약을 통해 5·18민주화운동 당시 국가폭력으로 인한 중대 인권침해의 진상을 밝히고, 국가폭력 피해자의 아픔을 치유하며 화해의 길로 함께 나아가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

