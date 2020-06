경찰, 서울역 여성 폭행 용의자 자택서 검거

[아시아경제 이승진 기자] 최근 서울역에서 30대 여성을 대상으로 이른바 '묻지마 폭행'을 저지른 용의자가 경찰에 붙잡혔다.

경찰과 철도특별사법경찰대는 2일 오후 해당 사건의 용의자 A씨를 서울 동작구 인근의 자택에서 검거했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 26일 오후 1시 50분께 공항철도 서울역 1층에서 모르는 사이인 30대 여성의 왼쪽 광대뼈 부위 등을 가격하고 도주한 혐의를 받는다. 이로 인해 A씨는 눈가가 찢어지고 광대뼈 한쪽이 골절되는 부상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰 조사에 따르면 피해자 A씨는 에스컬레이터를 타고 공항철도 입구 쪽으로 향하던 중 한 남성이 다가와 어깨를 부딪친 뒤 욕을 하고 주먹으로 얼굴을 때렸다고 진술했다.

이 사건은 피해자 가족이 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올리면서 알려졌고 '여성 혐오 범죄' 논란이 일었다.

또 사건 발생 장소에 CCTV가 설치돼 있지 않아 용의자 추적이 늦어지자, SNS상에서는 경찰이 수사에 미온적이라는 비판도 이어졌다.

