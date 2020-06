WHO "코로나19 환자에 항생제 과다 투여 그만"(상보)

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장.사진=연합뉴스

[아시아경제 김연주 인턴기자] 세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료 목적으로 사용되는 항생제 남용을 자제하라고 경고했다.

1일(현지시간) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 제네바에서 열린 기자회견에서 "항생제가 없어 환자를 치료하지 못하는 국가들도 있는데 일부 국가에서는 항생제를 과다 투여하고 있다"고 지적했다.

이와 함께 항생제 남용으로 인해 내성이 커진 박테리아도 걱정될 만한 수준으로 증가하고 있다고 설명했다.

이에 따라 WHO는 합병증으로 박테리아에 감염된 경우가 아니라면 코로나19 환자에게는 항생제 처방을 하지 말라는 지침을 발표했다.

또한 WHO는 의료자원을 코로나19 사태에 집중적으로 배치하면서 개발도상국을 중심으로 당뇨병과 암 등 기존 질병 치료에 차질이 빚어졌다는 조사 결과를 공개했다.

155개국을 대상으로 한 설문조사에 따르면 53%의 국가에선 고혈압 치료에, 49%의 국가에선 당뇨병 치료에 차질이 발생했다. 암 치료에 문제가 생겼다는 국가도 42%로 집계됐다.

아울러 WHO는 기저 질환이 있는 환자는 코로나19에 더욱 취약하다며 개발도상국의 의료체계 현황에 우려를 표시했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr