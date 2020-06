[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 2일 구청장 집무실에서 '스테이 스트롱(Stay Strong)' 캠페인에 동참했다.

이번 캠페인은 '함께 힘을 모아 위기를 극복하자'란 메시지를 담고 있으며 기도하는 그림과 응원 문구를 SNS에 게시, 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.

성장현 구청장은 "일년의 절반을 코로나와 싸우면서 우리 모두 전사(戰士)가 됐다"며 "승리의 날이 머지않았다"고 말했다.

또 다음 주자로는 샘 오취리 용산구 홍보대사, 이상용 용산복지재단 신임 이사장을 지목했다.

