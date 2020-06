속보[아시아경제 김수완 기자] 서울 종로5가역 인근에 있는 AXA손해보험의 종로콜센터에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나와 건물 2개 층이 폐쇄됐다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr