[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 최근 광주송정역에서 도시철도 이용 승객을 대상으로 마스크 착용 홍보 캠페인을 실시했다고 2일 밝혔다.

광주도시철도공사는 코로나19 지역사회 확산 방지를 위해 ‘도시철도 이용 시 마스크 의무착용’을 시행하고 있으며, 각종 홍보물 및 안내방송 등을 통해 이를 적극 홍보하고 있다.

공사 관계자는 “코로나19 지역 확산 방지를 위해 방역활동을 보다 강화하며 강력하게 대응하고 있다”며 “시민 여러분께서도 마스크 착용 등 질병 확산 방지를 위해 적극 협조해주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr