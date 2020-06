딜리버리히어로 "공정위 제재, 신중하고 면밀한 논의 통해 대응"

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아는 2016년까지 운영한 최저가 보장제 관련 공정거래위원회의의 제재에 대해 추후 의결서를 통해 구체적인 내용을 확인, 신중하고 면밀한 논의를 통해 입장을 결정하겠다고 2일 밝혔다. 이날 공정위는 배달앱 '요기요'가 배달음식점에게 자신의 앱보다 직접 전화주문 또는 타 배달앱에서 더 저렴하게 판매하는 것을 금지하고 배달음식점이 이를 위반할 경우 계약해지 등 불이익을 부과하는 최저가보장제를 시행한 것에 대해 시정명령과 함께 과징금 4억6800만 원을 부과하기로 결정했다고 발표했다.

딜리버리히어로코리아에 따르면 최저가 보장제는 배달앱 초창기이자 요기요 서비스 출시 초기인 지난 2013년부터 2016년까지 시행됐던 소비자 보호 제도로, 가격 차별에 따른 소비자들의 불이익을 방지하고 배달앱의 사용자 경험을 개선하기 위해 운영했던 프로그램이었다. 2016년 딜리버리히어로는 공정위 조사가 시작된 후에 이 정책을 중단했다. 딜리버리히어로 측은 "3년이 넘는 시간 동안 진행된 공정위의 조사와 심판 절차에도 성실히 임하며 입장을 소명했음에도 이와 같은 결과가 나온 것에 대해 매우 아쉽게 생각한다"고 했다.

이어 딜리버리히어로는 "추후 진행 절차에 대해서는 아직 정식 의결서를 받지 못했기에 입장을 밝히기 어렵다"며 "의결서를 통해 구체적인 내용을 확인해 신중하고 면밀한 논의를 통해 결정하겠다"고 했다. 딜리버리히어로 관계자는 "앞으로도 운영 전반에 더욱 만전을 기하고, 신중을 더할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr