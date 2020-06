국토부, 도시재생 주민역량강화사업 공모 최종 10팀 선정

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부는 2일 2020년 도시재생 주민역량강화사업의 공모절차를 진행한 결과 최종 10개팀을 선정했다고 밝혔다.

이번 공모사업은 도시재생 뉴딜 사업을 준비중인 지역의 도시재생지원센터와 해당 지역 주민들이 한 팀을 이뤄 지역 활성화 사업을 기획하면 정부가 전문가 컨설팅을 제공하고 사업실현을 위한 운영비와 초기사업비 일부도 지원하는 사업이다.

노인돌봄 등 커뮤니티 서비스, 지역특산품 제작·판매, 게스트하우스 운영 등 수익창출사업, 사회적협동조합 설립 등 공동체육성 등이다.

지난 4월 22일부터 5월 6일까지 14일간 진행된 이번 공모에는 총 79개팀이 지원해 높은 경쟁률을 보였다. 국토부는 이 사업에 대한 높은 경쟁률을 감안해 2차 공모를 통해 10개 내외의 팀을 추가로 선발할 계획이다. 추가 선발을 위한 2차 모집기간은 오는 5일부터 19일까지다.

선정된 10개팀은 오는 4일부터 3개월간 전문가 컨설팅을 받는다. 사업기획 등에 소요되는 경비 500만원도 지원받게 된다.

3개월 후에 우수팀으로 선정되는 팀은 초기 사업비 1500만원을 지원받고, 3개월간 전문가 컨설팅도 추가로 받을 수 있다.

