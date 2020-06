‘어묵베이커리’는 여행자를 위해 계획이 다 있었다

삼진어묵, 어묵요리에 트래블라운지·택배서비스·캐리어존 운영 새얼굴

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 트래블라운지는 기본, 택배서비스도 하고 여행자 짐도 보관하는 신개념 ‘어묵베이커리’가 등장했다.

‘부산 어묵’의 명가 삼진어묵 베이커리인 부산역 주변 2개 지점과 부산역광장점, 부산역라마다점이 관광객을 위한 새로운 공간으로 변신한 것이다.

삼진어묵은 ‘포스트 코로나’ 시대에 해외여행보다는 국내의 안전한 여행을 원하는 수요가 증가할 것으로 보고, 부산역을 중심으로 광장 양옆으로 위치한 점포 2개를 ‘여행객을 위한 공간’으로 리뉴얼했다고 2일 밝혔다.

삼진어묵 부산역광장점은 어묵베이커리를 중심으로 트래블라운지와 택배 코너, 그리고 여행자들이 짐을 보관할 수 있는 캐리어존을 운영하고 있다.

이번에 새롭게 단장한 트래블라운지는 비즈니스 고객 맞춤 서비스를 제공한다. 프리 와이파이 존과 PC 사용, 독서를 위한 책과 잡지를 마련해 여행 도중 편안한 휴식을 취할 수 있도록 했다.

앞으로는 부산 관광지에서 활용할 수 있는 특별 할인 쿠폰을 해당 라운지에 비치해 여행객들이 실속을 즐길 수 있도록 할 예정이다.

삼진어묵 부산역광장점은 KTX와 SRT를 이용하는 여행객을 대상으로 6월부터 이벤트 종료 시까지 ‘스페셜티 커피’ 무료 제공 이벤트도 진행한다.

부산역광장점과 마주보고 있는 삼진어묵 부산역라마다점은 기존 어묵베이커리보다 한 차원 업그레이드 된 제품들과 고급스러운 공간으로 구성된 프리미엄 어묵 매장이다. 리얼치즈브레뎅, 크리스피 크로캣, 어묵요리가 즐거워지는 쿠킹박스 등은 이곳에서만 즐길 수 있다.

리얼치즈브레뎅은 체다치즈, 모짜렐라치즈, 크림치즈 총 3가지 치즈를 넣어 빵처럼 간식 대용으로 먹을 수 있는 제품. ‘브레뎅’은 빵의 ‘브레드’와 오뎅의 ‘뎅’을 합쳐 만들어졌다.

크리스피 크로캣은 삼진어묵의 시그니처 메뉴인 어묵고로케의 업그레이드 버전으로 기존 어묵고로케보다 사이즈는 크게 식감은 아삭아삭 빵가루가 들어가 더욱 바삭하게 만든 제품이다. 크로캣의 ‘캣’은 CAT(고양이)으로, 어묵의 주 원재료인 생선을 좋아하는 고양이를 캐릭터로 등장시켰다.

어묵요리가 즐거워지는 쿠킹박스는 다양한 어묵요리에 활용 가능한 5가지 종류의 어묵과 소스, 그리고 어묵 요리 레시피북으로 구성됐다. 휴대하기 알맞은 크기로, 부산 여행 기념품으로도 적합하다.

삼진어묵 정성우 마케팅본부장은 “최근 코로나19로 위축된 관광 업계를 살리기 위해 정부에서 추진하는 국내여행 소비 촉진 캠페인과 할인 행사, 관광상품권 지급으로 올 여름은 특히 국내 여행객이 증가할 것으로 예상한다”며, “부산을 오가는 많은 여행객이 편히 쉬어갈 수 있는 쉼터가 되었으면 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr