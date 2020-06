"물류센터 집단감염 대응 부실"…김범석 쿠팡 대표 검찰 고발

[아시아경제 송승윤 기자]수도권 신종코로나바이러스(코로나 19) 재확산의 단초가 된 부천 물류센터 집단감염과 관련 김범석 쿠팡 대표가 검찰에 고발됐다.

시민단체 서민민생대책위원회는 쿠팡이 부천 물류센터 코로나 19 감염 초기에 고객 대응을 소홀히 했다며 김범석 쿠팡 대표 등을 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법) 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발했다고 2일 밝혔다.

단체는 "최근 부천 물류센터에서 확진자가 대거 나온 뒤 직원들에게만 문자메시지를 보내 진단 검사를 받도록 안내하고, 택배를 받는 과정에서 전염될 우려가 있는소비자에게는 검사와 자가격리 안내를 하지 않았다"면서 "조치를 하지 않은 이유를 물으니 쿠팡은 '중앙재난안전대책본부나 부천시 당국에서 별도 지시가 없으면 할 수 없다'는 취지로 답했는데 국민의 안전에 대한 책임을 정부에 떠넘기는 행위"라고 비판했다.

첫 확진자가 나온 지난달 말부터 이달 1일까지 부천 쿠팡물류센터발 집단 감염과 관련한 누적 확진자 수는 총 112명이다. 코로나19 바이러스는 택배 상자나 포장재로 많이 쓰이는 골판지 표면에서 약 24시간 생존하는 것으로 나타났다. 쿠팡 물류센터 집단 감염 이후 국내에서 택배 상자를 매개로 한 코로나19 감염 사례는 아직 보고되지는 않았다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr