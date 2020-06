韓-호주, 코로나 속 안정적 에너지 수급 기여하기로…수소협력도 강화

[아시아경제 김보경 기자] 한국과 호주 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속 안정적인 에너지 수급에 기여하기로 약속했다.

성윤모 산업통상자원부 장관은 2일 호주 산업과학에너지자원부의 키스 피트(Keith Pitt) 자원·물·북호주 장관과 영상회의를 열었다. 두 사람은 코로나19로 인한 글로벌 에너지시장 현황과 양자 에너지 협력 방안에 대해 논의했다.

양측은 코로나19로 불확실성이 높은 글로벌 에너지시장에서 주요 소비국인 한국과 주요 생산국인 호주가 협력해 안정적인 에너지 수급 확보에 기여하기로 약속했다.

또한 코로나19가 안정되는 대로 제30차 한-호 에너지자원협력위원회(실장급)를 하반기에 한국에서 개최하기로 합의했다.

성 장관은 "호주가 한국 LNG 2위 도입국이자 광물자원 1위 공급국인만큼 앞으로도 한국으로의 안정적인 공급에 큰 역할을 해달라"고 당부했다.

지난해 양국은 한-호 수소협력 의향서를 체결한 후 현재 공동 연구 발굴 및 워킹 그룹 구성을 두고 논의를 진행 중이다.

성 장관은 "한국의 강점인 수소 활용과 호주의 강점인 수소 생산이 양국간 중점 협력 분야가 될 수 있을 것"이라며 "그린수소 분야를 포함해 연구개발(R&D), 실증, 투자 등 다각적 협력을 추진할 필요가 있다"고 밝혔다.

이어 "최근 호주 정부가 수소 투자 펀드를 도입해 수소 개발 및 공급에 박차를 가한 만큼 양국이 수소경제 활성화를 위한 모범적 협력체계를 구축할 수 있길 바란다"고 강조했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr