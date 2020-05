"당 내 괴담세력 청산"…하태경, '선거 조작설' 민경욱과 전면전

이에 대해 민 전 의원은 페이스북에서 "나 이 사람 상대 안 하려고 그렇게 애를 썼는데 참 귀찮게 하네"라며 "'Follow the party' 문구가 조작됐다는 증거를 공개하겠다고 하니 매우 기대된다"고 말했다.

하 의원은 민 전 의원이 해커의 선거조작 증거로 제시하는 'Follow the party' 문구를 언급하며 "팔로더파티 하면서 중국 해커가 선거조작했다고 떠드는 괴담꾼 하나 출당 못 시킨다면 통합당 혁신은 요원하다"며 "코로나 시대를 잘 이겨내기 위한 국가혁신에도 앞장서겠다"고 말했다.