구리 갈매동 일가족 추가 확진...7명으로 늘어(상보)

경기도교육청, 고3 제외 등교 연기 결정

[아시아경제 김수완 기자] 경기 구리시 갈매동 일가족 2명이 27일 오전 추가로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

구리시에 따르면 이날 추가 감염된 A(40·여) 씨와 B(36·남) 씨는 전날(26일) 서울의료원에서 확진된 C(38) 씨의 처남과 처형이다.

앞서 C 씨의 부인(39)과 초등학생 딸(9), 장인(72), 장모(65) 등 4명도 지난 16일 코로나19 양성 판정을 받았다.

이로써 일가족 7명이 확진됐다. 한집에 살던 C 씨 부부의 6세 자녀는 음성 판정을 받았다.

C 씨는 지난 21일부터 발열 등 증상이 나타난 것으로 확인됐으며, 지난 25일 출근했다가 증상이 심해져 서울의료원에서 진단 검사를 받고 확진됐다.

보건당국은 즉시 C 씨의 가족 7명을 자가격리 조치하고 진단 검사를 진행했다. 이 과정에서 부인 등 4명도 확진돼 경기도의료원 안성병원으로 이송됐다.

처형과 처남은 직장이 있는 서울에서 진단 검사를 받고 확진돼 같은 병원으로 옮겨졌다.

이들은 지난달 말부터 C 씨의 집에서 함께 지냈다. C 씨의 처가 식구는 따로 살고 있으나 처가 사정으로 지난달 말부터 C 씨의 집에서 함께 지낸 것으로 파악됐다.

보건당국은 이들의 동선과 감염 경로를 파악하는 등 역학조사를 벌이고 있다. 또 C 씨 부부의 자녀가 다니는 어린이집을 폐쇄하고 소독했다.

한편 경기도교육청은 이날 고3을 제외하고 구리시 갈매지구 유치원과 초·중·고교의 등교를 연기했다.

