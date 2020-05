3대 서비스산업 트렌드, 디지털 전환·비대면 유통·홈코노미 선정

심혜정 무협 수석연구원은 "코로나19가 일으킨 변화는 일시적인 현상에 그치지 않고 글로벌 소비 트렌드로 정착할 것"이라며 "우수한 IT 혁신 기술을 보유한 스타트업, 영화 및 게임 등 문화 콘텐츠 기업들은 글로벌 시장에서도 경쟁력이 충분한 만큼 해외 진출에 적극 나서볼 만하다"고 강조했다.

