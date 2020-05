세계가 눈독들이는 중앙은행 디지털화폐…中, 초당 30만건 거래 목표

한은은 최근 해외 CBDC 추진현황 보고서를 통해 "대부분 국가의 중앙은행이 CBDC 구현 가능성을 검토하고 있다"며 "한은도 향후 개발할 CBDC 파일럿 시스템에 블록체인 등 최신 IT 기술이 반영될 수 있도록 국내외 기술보유 업체와 정보를 교환하고, 외부 기술자문단을 구성해 미래 지급결제시스템 혁신과 발전을 도모하겠다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.