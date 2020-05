효성ITX, 포스코ICT와 스마트팩토리 솔루션 개발 나선다

한편, 효성ITX는 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 4차 산업혁명의 요소 기술에 기반한 IT 경쟁력을 바탕으로 2017년부터 스마트팩토리 사업을 하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.