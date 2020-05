유흥시설 '허위명부' 막아라…"QR코드·블루투스·현장확인 검토"(상보)

정부는 아울러 출입명부 작성 시 현장에서 확인하는 방법도 검토하고 있다. 윤 반장은 "명부에 작성한 전화번호에 바로 전화를 걸어 전화벨이 울리는지 확인하는 등 IT 기술을 활용하지 않은 방법도 고려하고 있다"고 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.